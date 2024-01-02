Психолог Якуба дала советы, как максимально эффективно отдохнуть в праздники

Психолог «СберЗдоровья» Дарья Якуба рассказала в беседе с RT, как провести новогодние праздники с пользой, как качественно отдохнуть и вернуться в прежний ритм.

«На выходных не стоит отсыпаться за весь прошедший год. Вместо этого старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время», — посоветовала специалист.

По её словам, очень важно следить за своим состоянием: вовремя подмечать признаки усталости и эмоционального перегруза и делать паузы.

«Например, если после шумного застолья у вас нет сил на новогоднюю ярмарку, вы можете устроить себе расслабленный день с книгой, любимым фильмом или хобби. К сожалению, многие сейчас предпочитают «отдыхать» с помощью гаджетов, листания социальных сетей и просмотра видеороликов без смысловой нагрузки. Такой вид досуга — не только зря потраченное время, которое можно было провести с пользой, он может привести или усугубить проблемы со здоровьем», — предупредила собеседница RT.

Помимо головной боли, напряжения глаз, ухудшения осанки, трудностей со сном и других «физических» последствий, постоянное «залипание» в гаджетах либо создаёт риск развития зависимости от них, либо уже таковым является, объяснила эксперт.

«Если человек не способен провести длительное время без бесполезного потребления контента, то здесь уже может потребоваться помощь специалиста. Также важно знать, что после длительных выходных некоторые люди сталкиваются со снижением продуктивности и концентрации, иногда — с хандрой и апатией. Это происходит из-за так называемого позитивного стресса, когда после отдыха и положительных эмоций снижается уровень адреналина. Этот гормон вырабатывается не только на фоне ощущения опасности и негативного стресса. В частности, от него зависит наша внимательность и эффективность», — заявила психолог.

Помимо этого, по её словам, вялость и отсутствие мотивации после отдыха могут возникнуть на контрасте.

«Ещё вчера человек не думал о рабочих задачах и различных проблемах, но теперь выходные закончились, а вместе с ними — свободное времяпрепровождение. Это нормально. В первую очередь за пару дней до завершения длинных выходных начните постепенно возвращаться к рутинному распорядку дня. Например, возобновите занятия спортом, если до новогодних каникул вы активно тренировались. Также полезно вернуть привычный вам рацион и повседневные ритуалы — прогулки, кофе на завтрак и так далее», — порекомендовала Якуба.

Чтобы трудовые или учебные будни не превратились в «день сурка», запланируйте на следующие выходные или на любое другое свободное время какое-то интересное мероприятие, посоветовала специалист.

«Придумайте для себя новые цели и задачи, которые будут мотивировать вас. Например, продвижение по карьерной лестнице, путешествие или покупка вещи, на которую вы давно собирались откладывать деньги. При этом важно не подгонять себя, не винить и не критиковать, если сразу после отдыха у вас не получается вернуться в рабочий режим. Относитесь к себе бережно, внимательно и заботливо, решайте бытовые и рабочие задачи в комфортном для вас темпе», — заключила она.

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