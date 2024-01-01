Опрошенные RT психологи дали советы работающим в новогодние праздники

Психологи дали в беседе с RT советы, как сохранить новогоднее настроение тем, кто работает в январские праздники, а также рассказали, как найти положительные стороны в этой ситуации.

Как пояснила психолог, эксперт комитета по развитию женского предпринимательства столичного городского отделения «Опоры России» Надежда Шевченко, как правило, в этот период работают медперсонал, сотрудники правоохранительных органов, пожарных служб.

Поэтому, по её словам, необходимо отталкиваться от того, что эта работа имеет высокую значимость. Кроме того, эксперт посоветовала обязательно украсить рабочее место новогодними атрибутами, если это возможно, включить фоном приятную новогоднюю музыку для поднятия настроения.

Она добавила, что многие люди отмечают, что после длительных выходных сбивается режим дня, у некоторых даже наблюдается состояние депрессии. У людей, которые будут работать в январские праздники, будут полностью отсутствовать все эти симптомы, заявила эксперт.

«Приятным бонусом после окончания новогодних праздников будет хорошее, бодрое состояние, способность качественно решать задачи, жить обычной жизнью. Это всё возможно для тех людей, которые будут работать в январские выходные, поэтому уровень депрессии среди них, думаю, будет равен нулю. И когда случится запланированный отпуск, можно будет качественно отдохнуть», — отметила Шевченко.

В свою очередь, Станислав Никулин, доцент кафедры психологии управления факультета «социальная психология» МГППУ, кандидат психологических наук порекомендовал попробовать пробудить своего внутреннего ребёнка.

«Порадуйте себя простыми мелочами (необязательно затратными) — прогуляйтесь по заснеженному парку, угостите себя чаем с имбирным печеньем, покатайтесь на коньках или лыжах. Поверьте, наш внутренний ребёнок живёт в нас всю жизнь. С взрослением он никуда не исчезает, просто взрослые люди часто о нём забывают, хотя делать этого не следует. Когда же этим заниматься? Нужно же работать в праздники. Даже самый суровый и напряжённый рабочий график всё же позволяет выделить хотя бы час на себя. Чтобы именно этот, пусть даже очень короткий промежуток времени, позволил вам уловить то самое праздничное ощущение, о котором вы затем будете вспоминать весь оставшийся год», — объяснил собеседник RT.

Помимо этого, он посоветовал не забывать и о мотивации.

«В первую очередь финансовой. Как правило, работа в праздничные дни оплачивается выше, а значит, на заработанные деньги можно затем, в январе, отлично провести время с семьёй и близкими, ведь если вы работали в новогоднюю ночь, рано или поздно у вас всё же наступят выходные», — заявил специалист.

По его мнению, ещё стоит вспомнить о символах нового года, поскольку знаки вообще являются сильным инструментом для настройки человека на свою цель.

«Украшенная ёлка (пусть даже маленькая на столике), звон бокалов под бой курантов (пусть даже с лимонадом, если на работе алкоголь запрещён), подарки семье, детям, коллегам (их тоже можно поддержать) и друзьям (даже небольшие сувениры или открытки — по вашим возможностям), совместный подсчёт хором 12 ударов, любимые новогодние песни. Всё это станет подарками вашему внутреннему ребёнку, который будет счастлив отметить незабываемый праздник», — заключил эксперт.

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