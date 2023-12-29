Врач назвала причины возникновения аллергии на новогоднюю ель

Аллерголог Марина Суворова назвала в беседе с RT основные причины возникновения аллергии на живую и искусственную ель.

«Всё зависит от множества факторов. Например, материал. Ели могут быть натуральными или искусственными. В случае с живым деревом реакцию может вызывать, например, смола, которая выделяется из ствола. Также аллергия может быть вызвана грибком, который может находиться в древесине. Помимо этого, реакция может начаться из-за химических веществ, которыми обрабатывают деревья. В случае искусственной ели аллергия может возникнуть из-за материала, накопления пыли», — пояснила специалист сервиса Budu.

По её словам, если вы знаете, что у вас есть аллергические реакции на хвою и хвойные деревья (это не так часто встречается, но всё же важно проверить), пластик и другие синтетические материалы, из которых делают украшения, — лучше поискать альтернативу.

«Также важно чистить дерево. Если вы несколько лет подряд пользуетесь искусственной ёлкой, то её надо промывать перед использованием, так как в процессе хранения скапливается пыль и другие аллергены. Если аллергия есть, но уж очень хочется выбрать определённое дерево (настоящее или искусственное), то лучше начать приём антигистаминных препаратов, но исключительно после осмотра врача. Чаще проводите уборку, проветривайте помещение», — объяснила собеседница RT.

Эксперт предупредила, что аллергия может возникать ещё и из-за украшений.

«Мишура, дождик, гирлянды и ёлочные игрушки тоже могут вызывать нежелательную реакцию организма. В таком случае опять же важно проверить организм на наличие аллергии к определённым синтетическим материалам. То же касается и искусственного декоративного снега, которым некоторые покрывают ели в процессе украшения», — заключила аллерголог.

Ранее врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный предупредил в беседе с RT, что чрезмерная чистоплотность может привести к нарушению нормальной микрофлоры кожи и слизистых оболочек и создать благоприятные условия для размножения микроорганизмов.