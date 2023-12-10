Врач: продолжительность мытья рук должна составлять не менее 20 секунд

Врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный предупредил в беседе с RT, что чрезмерная чистоплотность может привести к нарушению нормальной микрофлоры кожи и слизистых оболочек и создать благоприятные условия для размножения микроорганизмов.

«Частое мытьё рук и тела может привести к тому, что естественный защитный слой кожного сала истончится и кожа станет более подверженной воздействию болезнетворных микроорганизмов. При этом полезные бактерии, в норме присутствующие на коже и защищающие орган от инфекций, вымываются и его сопротивляемость снижается. Это может привести к развитию экземы, дерматита, розацеа и многих других кожных заболеваний», — объяснил эксперт.

Если окружающая среда «стерильна», то снижается число контактов организма с разнообразными патогенами, а формирование иммунной системы нарушается, пояснил собеседник RT.

«Кроме того, постоянное использование антибактериальных средств может привести к развитию устойчивости микроорганизмов к антибиотикам, а также к усилению аллергических реакций и аутоиммунных заболеваний. Научные исследования показали, что дети, воспитываемые в условиях чрезмерной стерильности, чаще страдают от аллергии, включая бронхиальную астму. Это объясняется тем, что в отсутствие реальных «врагов» иммунная система начинает атаковать собственные клетки организма», — предупредил специалист.

При этом он подчеркнул, что соблюдение правил гигиены очень важно: оно помогает избежать многих болезней дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, кожи. Поэтому, по словам врача, нужно найти баланс между разумными мерами безопасности и чрезмерной чистоплотностью, вредящей организму.

«Руки следует мыть регулярно, особенно перед едой, после посещения туалета, общественных мест или контакта с больными людьми. Продолжительность мытья должна составлять не менее 20 секунд», — заключил Банный.

Ранее профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин рассказал в беседе с RT об опасности зимнего солнца.