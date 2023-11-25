Профессор РТУ МИРЭА Шамин предупредил об опасности зимнего солнца

Профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин рассказал в беседе с RT об опасности зимнего солнца.

«О том, что в летнее время необходимо защищать кожу и глаза от вредного воздействия солнца, знают даже дети. Однако и зимой следует соблюдать определённые меры предосторожности. Дело в том, что ультрафиолетовое излучение от солнца на 95% состоит из UVA-лучей, которые не только обеспечивают загар, но и провоцируют старение кожи и могут навредить зрению. UVA-лучи спокойно доходят до поверхности Земли даже через облака, поэтому и в пасмурную погоду, и зимой они не менее вредны», — предупредил он.

Кроме того, по словам эксперта, негативно эти лучи сказываются на состоянии глаз человека.

«Зимой особенно: из-за отражения от снега интенсивность УФ-излучения практически удваивается: чистый снег может отражать до 80% UVA-лучей. При длительном нахождении на ярком солнце может случиться ожог роговицы и сетчатки и даже временная потеря зрения», — добавил специалист.

По словам Шамина, в связи с этим рекомендуется защищать кожу и глаза в зимнее время не менее тщательно, чем летом.

«Тем более что сейчас на рынке представлена масса средств и аксессуаров. Например, разработанное для фотохромных очков покрытие уникально и позволяет линзе менять степень затемнения в зависимости от интенсивности ультрафиолетовых лучей. Это, с одной стороны, позволяет защитить глаза, с другой — не создаёт дополнительную нагрузку на зрение», — заключил собеседник RT.

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