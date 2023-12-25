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Бусаргин: детей с поезда Тюмень — Адлер планируется выписать к Новому году

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Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что всех детей из ЛНР, снятых с поезда Тюмень — Адлер и доставленных в инфекционную больницу в Саратове, планируется выписать до Нового года.
Бусаргин: детей с поезда Тюмень — Адлер планируется выписать к Новому году
  • Gettyimages.ru
  • © Reza Estakhrian

Об этом он написал в своём Telegram.

«На данный момент в больнице остаются 102 ребёнка. Грипп подтверждён у 49 из них, ещё у 36 детей — ОРВИ», — сказал глава региона.

По его словам, все дети круглосуточно получают всю необходимую помощь.

«В целом прогноз хороший, планируем, что все ребята встретят Новый год дома», — сообщил губернатор.

Life.ru со ссылкой на Следственный комитет сообщал, что в поезде Тюмень — Адлер умерла 12-летняя девочка, в связи с этим возбуждено уголовное дело.

Ранее группу из 125 детей сняли с поезда и направили в больницу в Саратовской области.

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