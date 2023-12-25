Бусаргин: детей с поезда Тюмень — Адлер планируется выписать к Новому году
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Об этом он написал в своём Telegram.
«На данный момент в больнице остаются 102 ребёнка. Грипп подтверждён у 49 из них, ещё у 36 детей — ОРВИ», — сказал глава региона.
По его словам, все дети круглосуточно получают всю необходимую помощь.
«В целом прогноз хороший, планируем, что все ребята встретят Новый год дома», — сообщил губернатор.
Life.ru со ссылкой на Следственный комитет сообщал, что в поезде Тюмень — Адлер умерла 12-летняя девочка, в связи с этим возбуждено уголовное дело.
Ранее группу из 125 детей сняли с поезда и направили в больницу в Саратовской области.