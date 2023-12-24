RT в Telegram
Подпишись

Минздрав: грипп А подтвердился у 61 ребёнка, следовавшего в поезде из Тюмени

Короткая ссылка
Грипп А подтвердился у 61 ребёнка, следовавшего в поезде Тюмень — Адлер.
Минздрав: грипп А подтвердился у 61 ребёнка, следовавшего в поезде из Тюмени
  • globallookpress.com

Об этом заявила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко.

«Из числа находящихся 111 наших детей из Краснодонского района, заболевших 89, из них у 55 детей выставлен диагноз — грипп А», — написала она в Telegram.

Кроме того, по словам Пащенко, остальные дети и десять сопровождающих лиц здоровы, при этом у одного сопровождающего обнаружена РНК вируса гриппа А.

Также 12 детей 23 декабря переданы законным представителям после их отказа от дальнейшего наблюдения и лечения в условиях стационара, из них шесть детей с гриппом А, пять — с ОРЗ и один ребёнок здоров.

Life.ru со ссылкой на Следственный комитет сообщал, что в поезде Тюмень — Адлер умерла 12-летняя девочка, в связи с этим возбуждено уголовное дело.

Ранее группу из 125 детей сняли с поезда и направили в больницу в Саратовской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить