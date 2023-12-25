Кулинарные мастер-классы пройдут в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество»

В Москве на 23 площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» проведут мастер-классы по приготовлению блюд в традиционных русских печах и на офирах.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Повара поделятся рецептами традиционных щей, новогоднего борща, рождественских колбасок и других блюд.

Мастер-классы пройдут с 30 декабря по 8 января на улице Перерва, в Олимпийской Деревне, у станции метро «Некрасовка», на улицах Матвеевской, Грекова, Городецкой, в сквере у Гольяновского пруда и на других площадках фестиваля. А традиционные печи установили на улицах Ключевой, Тёплый Стан и Святоозёрской.

Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл фестиваль «Путешествие в Рождество», который проходит на 36 городских площадках.