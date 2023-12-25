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В Хакасии отменили уличные новогодние гуляния после обрушения горки с детьми

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В посёлке Усть-Абакан в Хакасии отменили новогодние уличные гуляния после обрушения горки с детьми.

«В связи с тем, что на рыночной площади при обрушении горки пострадали дети, поссовет отменяет проведение уличных празднований, объявленных ранее», — говорится в Telegram-канале поселкового совета.

Ранее Минздрав республики сообщил о травмировании десяти детей при обрушении горки в Усть-Абакане.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела.

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