Минздрав Хакасии заявил о 10 пострадавших из-за ЧП в Усть-Абакане
- РИА Новости
«Всего при обрушении горки пострадали десять человек — один взрослый и девять детей: у пятерых ребят — ушибы, у четырёх детей — переломы», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.
Уточняется, что двое детей госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу им. Ремишевской. Остальные получают амбулаторное лечение.
Ранее сообщалось, что в Хакасии после обрушения горки начали проверять безопасность детских площадок.
Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.