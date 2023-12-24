Минздрав Хакасии заявил о 10 пострадавших из-за ЧП в Усть-Абакане

Министерство здравоохранения Хакасии заявило, что число пострадавших в результате обрушения горки в Усть-Абакане выросло до десяти.

«Всего при обрушении горки пострадали десять человек — один взрослый и девять детей: у пятерых ребят — ушибы, у четырёх детей — переломы», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

Уточняется, что двое детей госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу им. Ремишевской. Остальные получают амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что в Хакасии после обрушения горки начали проверять безопасность детских площадок.

Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.