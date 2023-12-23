В Хакасии после обрушения горки начали проверять безопасность детских площадок

Безопасность площадок для отдыха детей, включая горки и снежные городки, начали проверять в Хакасии после инцидента в посёлке Усть-Абакан, где в результате обрушения горки пострадали дети. Об этом сообщили в правительстве республики.

Как следует из опубликованного на сайте регионального правительства сообщения, соответствующее поручение дал глава Хакасии Валентин Коновалов.

«То, что случилось в Усть-Абакане, ужасно. Необходимо сделать всё возможное, чтобы подобное больше никогда не повторилось», — приводятся в сообщении слова Коновалова.

Ранее поступила информация, что число пострадавших при обрушении горки в Хакасии детей возросло до восьми.