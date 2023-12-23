В Хакасии после обрушения горки начали проверять безопасность детских площадок
- РИА Новости
Как следует из опубликованного на сайте регионального правительства сообщения, соответствующее поручение дал глава Хакасии Валентин Коновалов.
«То, что случилось в Усть-Абакане, ужасно. Необходимо сделать всё возможное, чтобы подобное больше никогда не повторилось», — приводятся в сообщении слова Коновалова.
Ранее поступила информация, что число пострадавших при обрушении горки в Хакасии детей возросло до восьми.