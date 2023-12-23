Число пострадавших при обрушении горки в Хакасии детей возросло до восьми
- РИА Новости
Согласно первоначальным данным, в результате инцидента пострадали семеро детей. Как сообщила ТАСС глава района, двое из пострадавших находятся в больнице. У них выявлены открытый перелом голени и перелом позвоночника.
«Остальные шесть человек отвезли в Черногорскую больницу — ушибы, растяжения. Они отпущены домой», — отметила Егорова.
Ранее поступила информация, что обрушившаяся в Усть-Абакане горка не была сдана в эксплуатацию.