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Число пострадавших при обрушении горки в Хакасии детей возросло до восьми

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Число детей, травмированных при обрушении горки в посёлке Усть-Абакан в Республике Хакасия, увеличилось до восьми. Уточнёнными данными поделилась глава Усть-Абаканского района Елена Егорова.
Число пострадавших при обрушении горки в Хакасии детей возросло до восьми
  • РИА Новости

Согласно первоначальным данным, в результате инцидента пострадали семеро детей. Как сообщила ТАСС глава района, двое из пострадавших находятся в больнице. У них выявлены открытый перелом голени и перелом позвоночника.

«Остальные шесть человек отвезли в Черногорскую больницу — ушибы, растяжения. Они отпущены домой», — отметила Егорова.

Ранее поступила информация, что обрушившаяся в Усть-Абакане горка не была сдана в эксплуатацию.

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