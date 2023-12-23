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ТАСС: травмировавшая семерых детей горка в Хакасии не была сдана в эксплуатацию

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Горка в посёлке Усть-Абакан в Республике Хакасия, при обрушении которой пострадали семеро детей, не была сдана в эксплуатацию. Однако, как сообщили ТАСС в региональном следственном управлении СК России, вокруг неё не были выставлены ограждения.
ТАСС: травмировавшая семерых детей горка в Хакасии не была сдана в эксплуатацию
  • РИА Новости

В ведомстве отметили, что на момент инцидента горка ещё только строилась и не была сдана в эксплуатацию. При этом вокруг неё не было каких-либо ограждающих элементов.

По факту обрушения горки проводится проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что после произошедшего пятерым детям понадобилась медицинская помощь. Двоих из них госпитализировали с переломами.

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