ТАСС: травмировавшая семерых детей горка в Хакасии не была сдана в эксплуатацию
- РИА Новости
В ведомстве отметили, что на момент инцидента горка ещё только строилась и не была сдана в эксплуатацию. При этом вокруг неё не было каких-либо ограждающих элементов.
По факту обрушения горки проводится проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что после произошедшего пятерым детям понадобилась медицинская помощь. Двоих из них госпитализировали с переломами.