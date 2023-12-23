Дело возбудили по факту травмирования детей при обрушении горки в Хакасии
- РИА Новости
В сообщении ведомства указывается, что уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного статьёй об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
«Установлено, что горка эксплуатировалась детьми, при этом объект не прошёл процедуру сертификации и не имел запрещающих эксплуатацию ограждений», — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Хакасии после обрушения горки начали проверять безопасность детских площадок.