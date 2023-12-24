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Бастрыкин запросил доклад после происшествия с детьми в Хакасии

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту травмирования детей при обрушении горки в Хакасии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Бастрыкин запросил доклад после происшествия с детьми в Хакасии

    Инцидент произошёл 23 декабря в посёлке Усть-Абакан. В результате обрушения горки, которая не была сдана в эксплуатацию и не проходила сертификацию, травмировались дети. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

    «Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Краснодарскому краю и Республике Хакасия Ерёмину А.Л. доложить о ходе его расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сообщили в Следственном комитете.

    Ранее Минздрав республики сообщил о травмировании десяти детей при обрушении горки в Усть-Абакане.

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