Бастрыкин запросил доклад после происшествия с детьми в Хакасии
Инцидент произошёл 23 декабря в посёлке Усть-Абакан. В результате обрушения горки, которая не была сдана в эксплуатацию и не проходила сертификацию, травмировались дети. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
«Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Краснодарскому краю и Республике Хакасия Ерёмину А.Л. доложить о ходе его расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сообщили в Следственном комитете.
Ранее Минздрав республики сообщил о травмировании десяти детей при обрушении горки в Усть-Абакане.