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Депутат Нилов предложил законопроект о возмещении ущерба за плохие дороги

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Глава комитета по соцполитике Госдумы Ярослав Нилов предложил законопроект о возмещении страховщиками компенсации за ущерб за плохие дороги, полученный в результате действий органов власти.

«Потерпевший вправе предъявить страховщику, застраховавшему гражданскую ответственность потерпевшего, требование о возмещении вреда, причинённого... в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и организаций коммунального комплекса», — говорится в тексте законопроекта.

Нилов отметил, что такое «коммунальное ОСАГО» автовладельцы ждут уже давно.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил запретить дисциплинарные взыскания в отношении граждан за опоздание на работу из-за погодных форс-мажоров. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

В октябре россияне в новом исследовании рассказали, каких ситуаций они хотели бы избежать, находясь за рулём.

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