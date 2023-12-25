Депутат Нилов предложил законопроект о возмещении ущерба за плохие дороги

Глава комитета по соцполитике Госдумы Ярослав Нилов предложил законопроект о возмещении страховщиками компенсации за ущерб за плохие дороги, полученный в результате действий органов власти.

«Потерпевший вправе предъявить страховщику, застраховавшему гражданскую ответственность потерпевшего, требование о возмещении вреда, причинённого... в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и организаций коммунального комплекса», — говорится в тексте законопроекта.

Нилов отметил, что такое «коммунальное ОСАГО» автовладельцы ждут уже давно.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил запретить дисциплинарные взыскания в отношении граждан за опоздание на работу из-за погодных форс-мажоров. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

В октябре россияне в новом исследовании рассказали, каких ситуаций они хотели бы избежать, находясь за рулём.