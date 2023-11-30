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В Госдуме призвали отменить взыскания за опоздание на работу из-за плохой погоды

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил запретить дисциплинарные взыскания в отношении граждан за опоздание на работу из-за погодных форс-мажоров. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
В Госдуме призвали отменить взыскания за опоздание на работу из-за плохой погоды
  • РИА Новости

В обращении законодатель отметил, что, согласно Трудовому кодексу, за опоздание на работу без уважительной причины работодатель имеет право применить в отношении сотрудника дисциплинарные взыскания, в том числе в форме замечания и выговора.

При наличии двух подобных взысканий в течение года он имеет право разорвать трудовые отношения с работником, напомнил депутат.

Как отметил Сухарев, трудовое законодательство в настоящее время не содержит критериев определения степени вины работника за опоздание, возникшее в результате форс-мажора, связанного с погодными условиями, как и не имеет однозначного определения, какие именно сложные погодные условия можно считать уважительной причиной опоздания.

Отмечается, что работник может сослаться на неожиданный обильный снегопад, который привёл к многокилометровым заторам на дорогах, значительным задержкам в движении общественного транспорта.

Работодатель, со своей стороны, может не принять подобное объяснение, отметив, что работнику стоило заблаговременно оценить возможные погодные явления при планировании поездки к рабочему месту. В итоге данный конфликт может завершиться судебным разбирательством, отметил законодатель.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в нормативно-правовые акты положения о невозможности привлечения работника к дисциплинарному взысканию в случае опоздания из-за сложных погодных условий, значительно изменивших график движения общественного транспорта, а также рассмотреть вопрос об определении регламента верификации объяснительной информации работника, например с помощью открытой информации МЧС, муниципальных транспортных организаций и т. п.», — говорится в тексте обращения.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT предупредил о продолжении «циклонической серии» в ближайшие сутки.

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