В Москве 12 тысяч человек привлекли на помощь коммунальщикам для расчистки улиц
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы комплекса городского хозяйства.
Городские службы трудятся в режиме повышенной готовности. Аварийные команды перевели на круглосуточный режим работы, чтобы они могли оперативно среагировать в случае ЧП, отметил Бирюков.
Кроме того, в Новой Москве и на МКАД дежурят тягачи для оказания помощи водителям грузового транспорта.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил о решении привлечь около 10—12 тыс. сотрудников разных городских служб, в том числе «Мосводоканала» и «Мосгаза», в помощь сотрудникам служб ЖКХ в период обильных снегопадов в столице.