В Москве 12 тысяч человек привлекли на помощь коммунальщикам для расчистки улиц

Заммэра Москвы Пётр Бирюков сообщил, что к расчистке улиц столицы от снега привлекли дополнительно 12 тыс. работников и свыше 800 единиц техники от 16 инженерных компаний.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы комплекса городского хозяйства.

Городские службы трудятся в режиме повышенной готовности. Аварийные команды перевели на круглосуточный режим работы, чтобы они могли оперативно среагировать в случае ЧП, отметил Бирюков.

Кроме того, в Новой Москве и на МКАД дежурят тягачи для оказания помощи водителям грузового транспорта.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил о решении привлечь около 10—12 тыс. сотрудников разных городских служб, в том числе «Мосводоканала» и «Мосгаза», в помощь сотрудникам служб ЖКХ в период обильных снегопадов в столице.