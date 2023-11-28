RT в Telegram
Подпишись

В Москве 12 тысяч человек привлекли на помощь коммунальщикам для расчистки улиц

Короткая ссылка
Заммэра Москвы Пётр Бирюков сообщил, что к расчистке улиц столицы от снега привлекли дополнительно 12 тыс. работников и свыше 800 единиц техники от 16 инженерных компаний.
В Москве 12 тысяч человек привлекли на помощь коммунальщикам для расчистки улиц

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы комплекса городского хозяйства.

Городские службы трудятся в режиме повышенной готовности. Аварийные команды перевели на круглосуточный режим работы, чтобы они могли оперативно среагировать в случае ЧП, отметил Бирюков.

Кроме того, в Новой Москве и на МКАД дежурят тягачи для оказания помощи водителям грузового транспорта.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил о решении привлечь около 10—12 тыс. сотрудников разных городских служб, в том числе «Мосводоканала» и «Мосгаза», в помощь сотрудникам служб ЖКХ в период обильных снегопадов в столице.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить