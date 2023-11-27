Собянин предупредил москвичей о рекордных снегопадах в столице

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что погодные условия в столице будут сложными всю неделю.

Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«В Москве в эти дни рекордные снегопады. Сегодня потепление, а потом всю неделю снова будет идти снег», — предупредил мэр.

Он заметил, что погодные условия тяжёлые, коммунальщики работают на пределе сил. Поэтому принято решение привлечь им в помощь около 10—12 тыс. сотрудников других служб, в том числе «Мосводоканала», «Мосгаза».

Ранее телеканал «360» со ссылкой на слова губернатора Московской области Андрея Воробьёва сообщал, что в регионе все дорожные службы перешли на усиленный режим работы из-за самого мощного за последние 40 лет снегопада.