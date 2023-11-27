Собянин предупредил москвичей о рекордных снегопадах в столице
- РИА Новости
Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
«В Москве в эти дни рекордные снегопады. Сегодня потепление, а потом всю неделю снова будет идти снег», — предупредил мэр.
Он заметил, что погодные условия тяжёлые, коммунальщики работают на пределе сил. Поэтому принято решение привлечь им в помощь около 10—12 тыс. сотрудников других служб, в том числе «Мосводоканала», «Мосгаза».
Ранее телеканал «360» со ссылкой на слова губернатора Московской области Андрея Воробьёва сообщал, что в регионе все дорожные службы перешли на усиленный режим работы из-за самого мощного за последние 40 лет снегопада.