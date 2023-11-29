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Синоптик Леус предупредил о продолжении «циклонической серии» в ближайшие сутки

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Полина Полетаева
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT рассказал о погоде в столице во второй половине недели.
Синоптик Леус предупредил о продолжении «циклонической серии» в ближайшие сутки
  • РИА Новости

Специалист отметил, что южный циклон, который несколько дней назад засыпал Москву снегом, будет не один.

«Так называемая циклоническая серия продолжится уже в ближайшие сутки. Очередной циклон родом из Средиземноморья будет перемещаться в течение предстоящих суток с юга нашей страны на север примерно вдоль западной границы России. И естественно, сегодня вечером и особенно в четверг он будет оказывать влияние на погоду Москвы и Московской области», — рассказал Леус.

Он добавил, что во второй половине сегодняшнего дня начиная с юго-западных районов Подмосковья начнётся небольшой снег, который доберётся к центру столицы к вечеру.

«Ночью снег местами будет сильным, по области ожидаются метели. На юге и востоке региона не исключён мокрый снег. В четверг снег сохранится, но уже меньшей интенсивности», — сказал синоптик.

Он также предупредил жителей столицы о гололедице.

«Сегодня к вечеру температура в Москве повысится до -3...-5 °С и в течение ночи продолжит постепенно расти. К утру в центре города около 0 °С. Но тепло будет недолгим, и уже примерно к полудню температура вновь станет отрицательной и начнёт формироваться гололедица», — пояснил собеседник RT.

Специалист рассказал, что в первый день календарной зимы столица будет находиться в тыловой части уходящего циклона, из-за чего сохранится облачная погода и местами пройдёт небольшой снег.

«Температура будет понижаться. Ночью -4...-6 °С, днём -3... -5 °С. В первые выходные декабря небольшой снег в столице возможен местами, а вот морозы будут крепкими. Ночью -8...-10 °С, а днём не теплее — -5...-7 °С. Температуры примерно на 4—5 °С ниже климатической нормы», — заключил Леус.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде до конца рабочей недели.

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