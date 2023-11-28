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Климатолог Семёнов назвал возможные причины шторма на юге России

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Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов прокомментировал ураган на юге России и назвал его возможные причины.
Климатолог Семёнов назвал возможные причины шторма на юге России
  • РИА Новости

«Сейчас такой период, когда идут штормы. Потому что море тёплое, а воздух холодный. Всё это создаёт неустойчивость, способствует генерации циклонов. Но сказать, что произошло что-то необычное, нельзя», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

В то же время климатолог отметил, что и рядовым событием для юга России этот шторм назвать сложно.

«Нужно смотреть данные, анализировать метеорологические условия, сопоставлять с прошлыми событиями. Потому что, может, циклон был такой же по силе, но прошёл немножко в другом месте. На этот анализ потребуется до полугода», — заключил Семёнов.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова выразила мнение, что южные циклоны всегда представляют опасность, поскольку море ещё довольно тёплое, а территория уже заснежена.

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