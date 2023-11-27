RT в Telegram
Подпишись

Метеоролог Позднякова: южные циклоны всегда представляют опасность

Короткая ссылка
Метеоролог Татьяна Позднякова выразила мнение, что южные циклоны всегда представляют опасность, поскольку море ещё довольно тёплое, а территория уже заснежена.
Метеоролог Позднякова: южные циклоны всегда представляют опасность
  • Gettyimages.ru

«Поэтому, когда средиземноморский циклон выходит на нашу территорию, он обостряется, у него усиливаются контрасты, а это приводит к сильным снегопадам и ветрам. И градиенты давления в этом циклоне очень значительные», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, в Крыму и на Черноморском побережье Кавказа наблюдалось значительное прохождение холодного фронта, которое сопровождалось усилением ветра, вплоть до ураганного.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин  в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал ситуацию с мощным циклоном, который обрушился на ряд российских регионов. По его словам, такое явление бывает раз в 30 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить