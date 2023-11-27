Метеоролог Позднякова: южные циклоны всегда представляют опасность

Метеоролог Татьяна Позднякова выразила мнение, что южные циклоны всегда представляют опасность, поскольку море ещё довольно тёплое, а территория уже заснежена.

«Поэтому, когда средиземноморский циклон выходит на нашу территорию, он обостряется, у него усиливаются контрасты, а это приводит к сильным снегопадам и ветрам. И градиенты давления в этом циклоне очень значительные», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, в Крыму и на Черноморском побережье Кавказа наблюдалось значительное прохождение холодного фронта, которое сопровождалось усилением ветра, вплоть до ураганного.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал ситуацию с мощным циклоном, который обрушился на ряд российских регионов. По его словам, такое явление бывает раз в 30 лет.