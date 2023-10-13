Российские водители рассказали, какие ситуации вызывают дискомфорт во время поездок

Россияне в новом исследовании рассказали, каких ситуаций они хотели бы избежать, находясь за рулём.

Опрос провели эксперты сервиса для покупки и продажи авто «СберАвто» совместно с аналитиками медиахолдинга Rambler&Co, пишет «Российская газета».

Согласно данным, 51% респондентов чаще всего комфортно чувствуют себя за рулём. 5% признались, что уверенность зависит от ситуации на дороге.

Россияне перечислили ситуации, которые вызывают у них дискомфорт во время поездок. Так, 19% респондентов переживают из-за грубого вождения других участников движения. 22% водителей проявляют особую осторожность при появлении на дороге мотоциклистов, велосипедистов, самокатчиков, а также пешеходов, переходящих улицу в неположенном месте.

Ещё 10% пугает перспектива поломки автомобиля в дороге, а 9% избегают поездок в плохую погоду. Ещё по 7% опасаются езды в тёмное время суток и ДТП.

Ранее сообщалось, что, согласно новому исследованию, 46% россиян чаще всего пользуются общественным транспортом, ещё 34% предпочитают личный автомобиль.