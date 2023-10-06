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Исследование: 15% россиян стараются не пользоваться транспортом

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Согласно новому исследованию, 46% россиян чаще всего пользуются общественным транспортом, ещё 34% предпочитают личный автомобиль.
Исследование: 15% россиян стараются не пользоваться транспортом
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на опрос, проведённый в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участниками исследования стали 9,7 тыс. пользователей.

Как утверждают 15% респондентов, они стараются вообще не пользоваться транспортом. Такси выбрали 7% опрошенных, велосипед — 2%.

Ранее НСН сообщала, что дизайн станции «Лебедянская» Бирюлёвской линии Московского метрополитена посвятят промышленности.

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