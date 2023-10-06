Исследование: 15% россиян стараются не пользоваться транспортом
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Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на опрос, проведённый в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участниками исследования стали 9,7 тыс. пользователей.
Как утверждают 15% респондентов, они стараются вообще не пользоваться транспортом. Такси выбрали 7% опрошенных, велосипед — 2%.
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