Исследование: 15% россиян стараются не пользоваться транспортом

Согласно новому исследованию, 46% россиян чаще всего пользуются общественным транспортом, ещё 34% предпочитают личный автомобиль.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на опрос, проведённый в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участниками исследования стали 9,7 тыс. пользователей.

Как утверждают 15% респондентов, они стараются вообще не пользоваться транспортом. Такси выбрали 7% опрошенных, велосипед — 2%.

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