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В Подмосковье обновили более 160 медучреждений с начала года

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что с начала 2023 года в регионе модернизировали более 160 медицинских учреждений.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметил губернатор, обновлены терапевтический корпус городской больницы в Кашире, поликлиники в Наро-Фоминском и Истринском городских округах, здание регионального центра травматологии и ортопедии в Жуковском и стационар областной клинической больницы в Подольске.

«На 2024-й также наметили большой объём работ — приведём в порядок свыше 120 объектов, в том числе капитально отремонтируем более 30. Также запустили проект «Поликлиника. Перезагрузка» — приводим поликлиники к единому стандарту», — сказал Воробьёв.

Ранее НСН сообщала, что во всех взрослых поликлиниках Москвы заработал новый сервис на базе искусственного интеллекта (ИИ), внедрённый для помощи врачам в постановке диагноза и анализе данных электронной медкарты пациента за последние два года.

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