Психолог Сальникова призвала не воспринимать Новый год как точку отсчёта
«Желание сделать побольше в декабре, чтобы выдохнуть в новогодние праздники, приводит к большой яме. Наша нервная система напряжена, она выдаёт пик, но после этого у нас возникает спад. С той же скоростью, с которой поднимались в декабре, мы начинаем падать вниз в плане эмоционального и психического состояния», — сказала эксперт в беседе с «Радио 1».
По её словам, стоит изменить отношение к Новому году и не воспринимать его как точку отсчёта или невозврата.
«Новый год — это отличный праздник, чтобы провести время с семьёй, чтобы отдохнуть», — добавила Сальникова.
Ранее Елена Лаврова, кандидат психологических наук, научный сотрудник образовательного центра «Психодемия» и спикер в Skillbox, дала советы по борьбе с тревогой в преддверии новогодних праздников.