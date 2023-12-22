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Психолог Сальникова призвала не воспринимать Новый год как точку отсчёта

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Клинический психолог Дарья Сальникова заявила, что желание выполнить как можно больше задач в короткий срок перед Новым годом приводит в напряжение нервную систему, и в январе человек может ощутить опустошение.

«Желание сделать побольше в декабре, чтобы выдохнуть в новогодние праздники, приводит к большой яме. Наша нервная система напряжена, она выдаёт пик, но после этого у нас возникает спад. С той же скоростью, с которой поднимались в декабре, мы начинаем падать вниз в плане эмоционального и психического состояния», — сказала эксперт в беседе с «Радио 1».

По её словам, стоит изменить отношение к Новому году и не воспринимать его как точку отсчёта или невозврата.

«Новый год — это отличный праздник, чтобы провести время с семьёй, чтобы отдохнуть», — добавила Сальникова.

Ранее Елена Лаврова, кандидат психологических наук, научный сотрудник образовательного центра «Психодемия» и спикер в Skillbox, дала советы по борьбе с тревогой в преддверии новогодних праздников.

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