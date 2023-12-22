Психолог Лаврова дала советы по борьбе с тревогой в преддверии праздников
«Попробуйте выписать и систематизировать все задачи, чтобы заранее спланировать выполнение списка дел и в спокойном темпе успеть всё до Нового года», — заявила она в беседе с Life.ru.
По её словам, можно провести Новый год «налегке», рядом с близкими, чтобы получить максимум удовольствия от подготовки и самого праздника.
Как отметила Лаврова, важно формулировать итоги года, исходя из благодарности к самому себе, и не обесценивать себя, если кажется, что достижений нет.
Ранее сотрудник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области Валерия Хосмамедова в беседе с «Радио 1» рассказала, какие правила нужно соблюдать при подготовке к Новому году.