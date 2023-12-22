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Психолог Лаврова дала советы по борьбе с тревогой в преддверии праздников

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Елена Лаврова, кандидат психологических наук, научный сотрудник образовательного центра «Психодемия» и спикер в Skillbox, дала советы по борьбе с тревогой в преддверии новогодних праздников.

«Попробуйте выписать и систематизировать все задачи, чтобы заранее спланировать выполнение списка дел и в спокойном темпе успеть всё до Нового года», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, можно провести Новый год «налегке», рядом с близкими, чтобы получить максимум удовольствия от подготовки и самого праздника.

Как отметила Лаврова, важно формулировать итоги года, исходя из благодарности к самому себе, и не обесценивать себя, если кажется, что достижений нет.

Ранее сотрудник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области Валерия Хосмамедова в беседе с «Радио 1» рассказала, какие правила нужно соблюдать при подготовке к Новому году.

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