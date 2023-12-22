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В Татарстане рассказали о работе временных инфекционных госпиталей

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Замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков прокомментировал работу 11 временных инфекционных госпиталей региона.

Об этом сообщает inkazan.ru.

Как отметил чиновник, в настоящее время свободными остаются 10% коек. В республике создана чёткая маршрутизация пациентов с положительным и отрицательным анализом на коронавирус.

«Ежедневно мы в довольно жёстком режиме мониторируем количество занятых коек во временных инфекционных госпиталях. Запас необходимых лекарственных средств и средств индивидуальной защиты у нас существует в полном объёме», — сказал Жаворонков.

Также стало известно, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о завершении первого этапа создания инфекционной службы в регионе, передаёт novostivolgograda.ru со ссылкой на областную администрацию.

Как отметил Бочаров во время инспектирования новой инфекционной больницы в Михайловке, соответствующие учреждения появились также в трёх городах региона: Волжском, Камышине и Калаче-на-Дону.

Ранее сообщалось, что в Томске заработал новый высокотехнологичный центр онкохирургии с пропускной способностью до 400 пациентов в день.

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