В Томске начал работу центр онкохирургии
Об этом сообщает ОТР.
Отмечается, что медучреждение включает в себя стационар на 140 мест, поликлинику, отделения диагностики, химиотерапии, радиологии и хирургии.
Также в центре есть операционный блок, состоящий из семи залов с современным мультимедийным оборудованием.
Принимать пациентов будут более 250 сотрудников, в том числе 80 специалистов разных профилей.
Ранее НСН сообщала, что медучреждения Москвы дооснастят новейшим кардиооборудованием в начале 2024 года.