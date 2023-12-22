В Томске начал работу центр онкохирургии

В Томске заработал новый высокотехнологичный центр онкохирургии с пропускной способностью до 400 пациентов в день.

Об этом сообщает ОТР.

Отмечается, что медучреждение включает в себя стационар на 140 мест, поликлинику, отделения диагностики, химиотерапии, радиологии и хирургии.

Также в центре есть операционный блок, состоящий из семи залов с современным мультимедийным оборудованием.

Принимать пациентов будут более 250 сотрудников, в том числе 80 специалистов разных профилей.

Ранее НСН сообщала, что медучреждения Москвы дооснастят новейшим кардиооборудованием в начале 2024 года.