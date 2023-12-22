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Врач Нилова: гипертония и ишемия могут стать причинами сердечной недостаточности

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Врач-кардиолог, специалист ультразвуковой диагностики клиники Тверского ГМУ Оксана Нилова рассказала, что хроническая форма сердечной недостаточности развивается, когда имеются иные патологии сердечно-сосудистой системы.

Основными причинами заболевания являются артериальная гипертония и ишемическая болезнь сердца, в более редких случаях — кардиомиопатия, пороки сердца, объяснила она в интервью RuNews24.

Частота распространения артериальной гипертонии очень высокая, это каждый второй пациент на приёме, отметила кардиолог.

Нилова назвала основные признаки течения болезни, среди них: одышка, повышенная утомляемость, отёки лодыжек и учащённое сердцебиение.

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