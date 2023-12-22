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Власти Ленобласти поздравили жителей с Днём энергетика

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил энергетиков региона с профессиональным праздником.

Об этом сообщает Выборг ТВ.

«Благодаря вашим каждодневным усилиям энергетическая отрасль нашего региона уверенно движется вперёд: появляются новые и модернизируются уже существующие мощности, внедряются передовые, экологически безопасные технологии.

Хотел бы от души поблагодарить всех энергетиков Ленинградской области за профессионализм и добросовестное отношение к своему делу. Желаю вам успехов в дальнейшей работе, крепкого здоровья, добра и благополучия!», — заявил Дрозденко.

Также стало известно, что специалистов энергетической отрасли поздравил полпред в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, передаёт «Вслух.ру».

«В сфере энергетики заняты тысячи жителей Уральского федерального округа. От их профессионализма и опыта зависит благополучие миллионов людей и ритмичная работа экономики. Энергопотребление в регионах Урала и Западной Сибири постоянно растёт, знаю, вы делаете всё, чтобы повысить надежность энергетической системы. Ищете пути оптимизации процессов, внедряете современные технологические решения, реализуете масштабные инвестиционные программы», — отметил Якушев.

Ранее сообщалось, что в Приморье направили 2,7 млрд рублей на подготовку энергообъектов зимой.

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