В Приморье направили 2,7 млрд рублей на подготовку энергообъектов зимой

В Приморском крае предприятия АО «Дальневосточная генерирующая компания» (входит в Группу РусГидро) полностью реализовали план мероприятий по подготовке оборудования к осенне-зимнему периоду в 2023 году.

Об этом сообщает zr.media.

Ремонтные работы направлены на обеспечение потребителей тепловой и электрической энергией, повышение энергоэффективности, экономии топлива и максимальное снижение воздействия на окружающую среду. На данные цели в этом году направили более 2,7 млрд рублей.

В частности, работы проходили на Владивостокской ТЭЦ-2 и Артёмовской ТЭЦ.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай появятся ещё две солнечные электростанции.