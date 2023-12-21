В Приморье направили 2,7 млрд рублей на подготовку энергообъектов зимой
Об этом сообщает zr.media.
Ремонтные работы направлены на обеспечение потребителей тепловой и электрической энергией, повышение энергоэффективности, экономии топлива и максимальное снижение воздействия на окружающую среду. На данные цели в этом году направили более 2,7 млрд рублей.
В частности, работы проходили на Владивостокской ТЭЦ-2 и Артёмовской ТЭЦ.
Ранее сообщалось, что в Республике Алтай появятся ещё две солнечные электростанции.