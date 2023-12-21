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Педиатр Одинаева рассказала о самых опасных подарках для детей

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Главный педиатр Московской области Нисо Одинаева рассказала, какие подарки не стоит дарить детям.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Один из самых опасных подарков — магнитный куб. Игрушка состоит из нескольких десятков небольших шариков. Их можно использовать по отдельности, что особенно нравится детям. В этом и опасность», — заявила Одинаева.

По её словам, нередко проглатывание соединяющихся между собой элементов приводит к серьёзным последствиям.

Также Одинаева советует не дарить игрушечное оружие и игрушки с большим количеством мелких деталей.

Ранее сообщалось, что россияне в 2023 году приобрели на 10% больше новогодних костюмов, чем в прошлом. Наибольшей популярностью в этом сезоне пользуются детские наряды свинки Пеппы и дракона.

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