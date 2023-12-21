Педиатр Одинаева рассказала о самых опасных подарках для детей
Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
«Один из самых опасных подарков — магнитный куб. Игрушка состоит из нескольких десятков небольших шариков. Их можно использовать по отдельности, что особенно нравится детям. В этом и опасность», — заявила Одинаева.
По её словам, нередко проглатывание соединяющихся между собой элементов приводит к серьёзным последствиям.
Также Одинаева советует не дарить игрушечное оружие и игрушки с большим количеством мелких деталей.
Ранее сообщалось, что россияне в 2023 году приобрели на 10% больше новогодних костюмов, чем в прошлом. Наибольшей популярностью в этом сезоне пользуются детские наряды свинки Пеппы и дракона.