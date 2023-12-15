В России выросли продажи детских костюмов Свинки Пеппы и дракона

Россияне в 2023 году приобрели на 10% больше новогодних костюмов, чем в прошлом. Наибольшей популярностью в этом сезоне пользуются детские наряды Свинки Пеппы и дракона.

К такому выводу пришли аналитики «Авито.Товаров» и «Авито.Услуг», пишет Life.ru.

Так, продажи костюма Свинки Пеппы для девочек с 11 ноября по 11 декабря выросли на 45%, а также костюмов лисичек и принцесс — на 27 и 23% соответственно.

Среди мальчиков самыми популярными стали костюмы драконов (+166%) и мушкетёров (+41%). Также в топ-5 модных нарядов входит костюм Карлсона (+30%), наряды ёжика (+23%) и тигрёнка (+20%).

У взрослых популярностью пользуются наряды единорогов и единорожек (+46%), образы героев из мультфильма «Фиксики» (+42%) и «Три кота» (+19%).

Ранее сообщалось о новом исследовании онлайн-школы Rebotica, которое показало, что у детей в возрасте от 8 до 14 лет топ желанных новогодних подарков возглавили различные гаджеты: смартфоны, наушники, колонки, планшеты, VR-гарнитура.