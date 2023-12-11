Российские школьники назвали гаджеты самыми желанными подарками на Новый год
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Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование онлайн-школы Rebotica.
На втором месте для детей из начальных и средних классов оказались развивающие конструкторы и наборы по мотивам популярных игр: Minecraft, Sonic, Pantasy.
В тройке лидеров — спортивная экипировка: велосипед, коньки, скейтборд, сноуборд, вейкборд, горные лыжи.
На четвёртом месте — онлайн-курсы, в основном по IT, а также по разработке игр и 3D-моделингу.
На пятом месте оказались видеоигры и консоли.
Ранее 58% россиян, принявших участие в новом исследовании, заявили, что ребёнку необходим собственный телефон примерно к семи годам, чтобы он в любой момент мог связаться с родителями.