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Российские школьники назвали гаджеты самыми желанными подарками на Новый год

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Аналитики провели исследование и выяснили, какие подарки мечтают получить на Новый год российские школьники. У детей в возрасте от 8 до 14 лет топ возглавили различные гаджеты: смартфоны, наушники, колонки, планшеты, VR-гарнитура.
Российские школьники назвали гаджеты самыми желанными подарками на Новый год
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование онлайн-школы Rebotica.

На втором месте для детей из начальных и средних классов оказались развивающие конструкторы и наборы по мотивам популярных игр: Minecraft, Sonic, Pantasy.

В тройке лидеров — спортивная экипировка: велосипед, коньки, скейтборд, сноуборд, вейкборд, горные лыжи.

На четвёртом месте — онлайн-курсы, в основном по IT, а также по разработке игр и 3D-моделингу.

На пятом месте оказались видеоигры и консоли.

Ранее 58% россиян, принявших участие в новом исследовании, заявили, что ребёнку необходим собственный телефон примерно к семи годам, чтобы он в любой момент мог связаться с родителями.

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