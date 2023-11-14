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Большинство россиян заявили, что ребёнку нужно купить телефон к семи годам

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Согласно новому исследованию, 58% россиян полагают, что ребёнку нужно купить собственный телефон примерно к семи годам, чтобы он в любой момент мог связаться с родителями.
Большинство россиян заявили, что ребёнку нужно купить телефон к семи годам
  • AP
  • © dolgachov

Об этом сообщает сайт kp.ru.

По словам 26% участников исследования, если ребёнку покупать телефон в раннем возрасте, то только кнопочный, а смартфон — не раньше десяти лет.

Как считают 7% респондентов, нужно запретить использование смартфонов для всех несовершеннолетних.

Ещё 4% опрошенных считают, что телефоны можно дарить детям с четырёх-пяти лет.

Ранее руководитель сервисов для детей и родителей в «Яндексе» Татьяна Умряева рассказала о роли гаджетов в развитии ребёнка.

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