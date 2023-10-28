Специалист Умряева рекомендовала давать детям гаджеты только после двух лет
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«Гаджет не только проверенный способ переключить ребёнка с одного занятия на другое, но и эффективный инструмент, чтобы увлечь полезными знаниями. Достаточно наполнить устройство развивающим контентом в игровом формате, с которым ребёнок сам не захочет расставаться», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, использовать гаджеты стоит только после двух лет, а детям от трёх до пяти лет можно проводить с ними не дольше 20 минут в день. Детям с шести лет и старше желательно использовать гаджеты не более двух часов в день.
«Контролировать экранное время ребёнка можно, скорректировав настройки в самих приложениях», — добавила Умряева.
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