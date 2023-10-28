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Специалист Умряева рекомендовала давать детям гаджеты только после двух лет

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Руководитель сервисов для детей и родителей в «Яндексе» Татьяна Умряева рассказала о роли гаджетов в развитии ребёнка.
Специалист Умряева рекомендовала давать детям гаджеты только после двух лет
  • Gettyimages.ru

«Гаджет не только проверенный способ переключить ребёнка с одного занятия на другое, но и эффективный инструмент, чтобы увлечь полезными знаниями. Достаточно наполнить устройство развивающим контентом в игровом формате, с которым ребёнок сам не захочет расставаться», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, использовать гаджеты стоит только после двух лет, а детям от трёх до пяти лет можно проводить с ними не дольше 20 минут в день. Детям с шести лет и старше желательно использовать гаджеты не более двух часов в день.

«Контролировать экранное время ребёнка можно, скорректировав настройки в самих приложениях», — добавила Умряева.

Ранее педагог-психолог «Самолётум школы» Марина Завадская в беседе с газетой «Известия» рассказала, как распознать стресс у детей.

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