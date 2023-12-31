Врач Иванов: салаты не должны стоять вне холодильника более двух часов

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов пояснил в беседе с RT, какие салаты следует съесть в первую очередь, а какие могут несколько дней безопасно храниться в холодильнике.

«При комнатной температуре поддерживать свежесть салатов на столе можно в течение ограниченного времени. Салаты относятся к скоропортящимся продуктам, общее правило хранения для них такое: они не должны стоять вне холодильника более двух часов. Причём нужно учитывать общее время — если салат уже доставали несколько раз, то это тоже нужно принимать во внимание, складывая все временные интервалы, когда салат был вне холодильника», — подчеркнул эксперт.

Если следовать этому правилу, то приготовленный салат лучше сразу закрыть крышкой или поместить под пищевую плёнку и убрать в холодильник, а достать, когда все сядут за стол, посоветовал специалист.

«Также лучше не заправлять салат соусом, а выкладывать его в тарелку небольшими порциями и заправлять уже в ней. Ещё одна хитрость — не доставать все салаты сразу, а менять: сначала крабовый, потом оливье и так далее. Кроме того, не стоит разрешать гостям набирать салат своей ложкой», — пояснил Иванов.

Любые готовые блюда рекомендуется хранить в холодильнике не более трёх дней, но для салатов с варёными овощами, мясом, рыбой и яйцами время ещё короче: не более 12 часов. Фруктовые и ягодные салаты — 18 часов, салаты с морепродуктами — 12 часов, предупредил врач.

«Важно помнить, что это касается незаправленных салатов, салаты с заправкой хранятся в два-три раза меньше. Однако блюдо может испортиться и раньше — в любом случае перед употреблением нужно оценить вид и запах. Если что-то смутило, лучше не употреблять его в пищу», — предупредил Иванов.

Чтобы избежать пищевого отравления и обезопасить еду, следует мыть руки в тёплой воде с мылом до и после готовки, а также после того, как прикоснулись к сырому мясу или яйцам, посоветовал он.

«Причём промывать само мясо не нужно (это может нарушить его текстуру, а также увеличить активность бактерий). Важно тщательно промывать овощи, фрукты и зелень, использовать разные разделочные доски и ножи, а также стараться не допускать непричастных к приготовлению пищи лиц на кухню», — заключил врач.

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