Специалисты дали советы по организации полезного новогоднего стола

Эксперты дали в беседе с RT советы, как сделать новогодний стол полезным для здоровья.

«Прекрасной закуской могут стать холодец или заливное. Эти блюда содержат небольшое количество жира (если предварительно убрать его с поверхности), а калораж у них не столь велик. Хороший выбор — овощи: маринованные, квашеные, свежие. Достойное место на диетическом столе займёт рыба, в том числе жирные сорта. В качестве гарниров к мясным блюдам можно использовать ягоды: бруснику, вишню. Ограничить или вовсе отказаться в первую очередь нужно от хлебобулочных изделий из муки высшего сорта», — посоветовал заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ Алексей Березников.

По его словам, традиционное картофельное пюре можно приготовить с добавлением цветной капусты, репы или сельдерея.

«Таким образом сокращается количество крахмалистого картофеля и добавляется клетчатка. Также в качестве основного угощения диетологи рекомендуют пельмени, манты, хинкали — они оптимальны по белково-углеводному составу. Стоит обратить внимание на голубцы, фаршированные перцы — хорошее сочетание белка и клетчатки», — порекомендовал специалист.

Как рассказал руководитель сегмента персонализированного и специализированного питания FoodNet («Фуднет») НТИ Андрей Зюзин, лучше сделать акцент на наиболее интересных блюдах кавказской кухни, где много зелени, овощей, орехов, молодых сыров.

Он отметил, что также необходимо сократить потребление крепкого алкоголя в пользу слабо- или безалкогольных напитков.

При этом, по словам Зюзина, лучше провести праздничный ужин вечером, а не в полночь, и бой курантов встречать с лёгкими закусками.

Кроме того, эксперт заявил, что не стоит превращать Новый год в «праздник непослушания». По мнению специалиста, с возрастом метаболизм замедляется и, как следствие, токсины медленнее выводятся из организма.

«В связи с этим лучше не выбиваться из рутины и не злоупотреблять новогодними угощениями. Обычно после празднования остаётся много запасов, их и приходится доедать. Именно поэтому будет хорошо, если новогодний стол будет более полезным или менее вредным — кому как нравится», — заключил Зюзин.

Ранее россияне рассказали, сколько планируют потратить на новогодний стол.