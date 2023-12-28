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Россиянам перед Новым годом посоветовали изучить инструкцию к пиротехнике

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Полина Полетаева
Вице-президент Московской пиротехнической ассоциации пиротехник Виктор Самошин в беседе с RT рассказал о правилах выбора и запуска фейерверков в преддверии Нового года.

Специалист подчеркнул, что фейерверки надо покупать исключительно в специализированных магазинах.

«Каждое пиротехническое изделие снабжено подробнейшей инструкцией по эксплуатации. Необходимо внимательно прочесть инструкцию и осмотреть изделие (перед запуском. — RT). Основополагающие правила — в инструкции по безопасности. Импортёры и производители стараются печатать её разборчивым шрифтом. Поэтому лучше прочитать инструкцию по эксплуатации пиротехнического изделия в светлое время суток или перед выходом из помещения, а не на площадке ночью при свете бенгальского огня», — пояснил Самошин.

Кроме того, он обратил внимание на то, что запуск фейерверка необходимо проводить строго в соответствии с инструкцией. Собеседник RT также рассказал, что существует градация безопасного расстояния.

Оно указано на упаковке каждого изделия и зависит от класса опасности фейерверка, добавил эксперт.

«Для первого класса опасности это 50 см — расстояние вытянутой руки семилетнего ребёнка. Это ещё советские нормы, необходимые, чтобы ребёнок мог безопасно потянуть за верёвочку у хлопушки. Второй класс опасности — пять метров, третий — 30 м. Если вы расположите людей на этом расстоянии, то гарантированно при нештатном срабатывании изделия никаких проблем не случится», — отметил Самошин.

Помимо этого, он пояснил, что процент отказа и несрабатывания фейерверка минимален и вписывается в технический допуск.

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