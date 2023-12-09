Россиянам посоветовали проверять целостность обмотки провода при выборе гирлянды

Профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин дал советы в беседе с RT, как правильно выбрать качественную новогоднюю гирлянду.

«Во-первых, нужно обратить внимание на вид гирлянды. Они бывают лампочные и светодиодные. В плане пожарной безопасности диодные предпочтительнее: они устойчивы к перепадам напряжения, а сами диоды выделяют мало тепла. Также, прежде чем совершить покупку или повесить уже имеющуюся гирлянду, обязательно проверяйте качество и целостность обмотки провода, особенно в местах соединения с блоком питания и вилкой. Если есть неисправность, лучше выбрать другой товар, а пришедшую в негодность заменить на новую», — посоветовал собеседник RT.

По его словам, немалое значение имеет и запах изделия: резкий химический указывает на низкое качество использованных при производстве материалов.

«При нагревании запах усилится и точно не принесёт ни пользы для здоровья, ни праздничного настроения. Кроме того, важно соблюдать правила эксплуатации гирлянды. Если она предназначена для использования в помещении, не нужно украшать ею ёлку во дворе частного дома или веранду. Стандартные гирлянды имеют более низкий уровень защиты от влаги, и на улице под воздействием осадков может произойти короткое замыкание», — объяснил эксперт.

Помимо этого, он порекомендовал использовать электрические гирлянды и иллюминацию только при наличии у них необходимого сертификата соответствия.

Ранее доцент кафедры Индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров объяснил в беседе с RT, какие продукты можно, а какие опасно покупать к Новому году заранее.