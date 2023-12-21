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Предновогодний отпуск планируют оформить 8% россиян

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Согласно данным, полученным в ходе недавнего исследования, около 8% россиян планируют взять в уходящем году предновогодний отпуск, чтобы избежать рабочей рутины.
Предновогодний отпуск планируют оформить 8% россиян
  • Gettyimages.ru
  • © Oliver Berg

Об этом пишет Life.ru со ссылкой на сервис «Работа.ру».

Большинство коллег таких отпускников относятся к этому с пониманием: 25% сказали, что рады за них, 53% признались, что им всё равно. Лишь 9% негативно отнеслись к этому из-за нагрузки под конец года. 5% признались, что завидуют отпускникам, а ещё 4% заявили, что будут грустить без них.

Большинство отпускников (43%) в период предновогоднего отдыха собираются готовиться к празднику: покупать подарки, украшать дом и готовить еду. Ещё столько же будут встречаться с родственниками и друзьями, а 34% собираются хорошо выспаться.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал о ситуации на популярных направлениях внутреннего туризма в новогодние праздники.

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