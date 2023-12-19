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В РСТ рассказали о доступных видах зимнего отдыха для россиян в Новый год

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал о ситуации на популярных направлениях внутреннего туризма в новогодние праздники.
В РСТ рассказали о доступных видах зимнего отдыха для россиян в Новый год
  • Gettyimages.ru
  • © ArtMarie

«Загрузка большинства гостиниц по популярным направлениям составляет 90—95%. Это касается и экскурсионных путешествий, и горнолыжных», — заявил эксперт в беседе с Общественной службой новостей.

Как отметил Горин, лучше всего обратиться к турагентам и туроператорам, которые порекомендуют новые направления или рассмотрят те отели, где места ещё остались.

«В любом случае, будь то горные лыжи или экскурсионные путешествия в Москву, Санкт-Петербург и другие города, — мест, конечно, осталось мало, но они есть», — сказал специалист.

Также Горин обратил внимание на то, что в настоящее время география внутреннего туризма охватывает практически всю страну.

«Это путешествия и по Золотому кольцу, и по русским усадьбам. Это путешествия, в том числе, на Русский Север – такой маршрут называется «Серебряное ожерелье». Например, Мурманск стал более популярен благодаря северному сиянию», — заключил эксперт.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян рассказал, какие новогодние направления пользуются наибольшей популярностью среди россиян.

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