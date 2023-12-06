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В АТА назвали популярные у россиян зарубежные направления на Новый год

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Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян рассказал, какие новогодние направления пользуются наибольшей популярностью среди россиян.
В АТА назвали популярные у россиян зарубежные направления на Новый год
  • Gettyimages.ru

С большим отрывом лидирует Белоруссия, а также спросом пользуются Армения, Казахстан, Грузия и Узбекистан, поделился эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Среди дальних направлений российские туристы выбирают ОАЭ и Таиланд. Из-за конфликта на Ближнем Востоке Египет уступил Турции свои позиции в рейтинге популярных направлений, добавил Мкртчян.

«Если конфликт начнёт потихоньку затухать, то россияне вернутся в Египет, и Египет прочно войдёт в тройку, как это было обычно», — заключил он.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе оценила динамику турпотока за границу примерно в 15—20%.

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