RT в Telegram
Подпишись

АТОР: турпоток из России за границу восстановился на 15—20%

Короткая ссылка
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе оценила динамику турпотока за границу примерно в 15—20%.
АТОР: турпоток из России за границу восстановился на 15—20%
  • Gettyimages.ru

«Безусловно, динамика положительная по сравнению с 2022 годом, то есть количество туристов, выезжающих за рубеж, выросло. Мы оцениваем прирост примерно в 15—20%, но говорить о восстановлении выездного туризма пока очень рано», — заметила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, самые популярные заграничные направления — Турция, Египет, Объединённые Арабские Эмираты, Таиланд.

Также в числе стран, к которым российские туристы проявляют интерес, Ломидзе назвала Кубу, Шри-Ланку и Венесуэлу.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин назвал самые популярные направления 2023 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить