АТОР: турпоток из России за границу восстановился на 15—20%

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе оценила динамику турпотока за границу примерно в 15—20%.

«Безусловно, динамика положительная по сравнению с 2022 годом, то есть количество туристов, выезжающих за рубеж, выросло. Мы оцениваем прирост примерно в 15—20%, но говорить о восстановлении выездного туризма пока очень рано», — заметила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, самые популярные заграничные направления — Турция, Египет, Объединённые Арабские Эмираты, Таиланд.

Также в числе стран, к которым российские туристы проявляют интерес, Ломидзе назвала Кубу, Шри-Ланку и Венесуэлу.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин назвал самые популярные направления 2023 года.