АТОР: турпоток из России за границу восстановился на 15—20%
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«Безусловно, динамика положительная по сравнению с 2022 годом, то есть количество туристов, выезжающих за рубеж, выросло. Мы оцениваем прирост примерно в 15—20%, но говорить о восстановлении выездного туризма пока очень рано», — заметила она в беседе с газетой «Известия».
По её словам, самые популярные заграничные направления — Турция, Египет, Объединённые Арабские Эмираты, Таиланд.
Также в числе стран, к которым российские туристы проявляют интерес, Ломидзе назвала Кубу, Шри-Ланку и Венесуэлу.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин назвал самые популярные направления 2023 года.