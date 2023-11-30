В РСТ назвали Москву и Подмосковье самыми популярными направлениями года
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«Это Москва, Подмосковье, и здесь вам и культурно-познавательный, и спортивный, и другие виды туризма, есть и на Рождество, на Новый год, детский и семейный туризм», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.
Третье место занимает Санкт-Петербург, как и весь Северо-Запад, включая Карелию.
Далее следуют Псковская область и Пермский край.
Как отметил Барзыкин, наблюдается рост турпотока и на Северном Кавказе.
Ранее новое исследование туристического рынка показало, что интерес россиян к некоторым странам значительно возрос в течение этого года.