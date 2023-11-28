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Интерес российских туристов к Японии и Кубе вырос в девять раз в этом году

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Новое исследование туристического рынка показало, что интерес россиян к некоторым странам значительно возрос в течение этого года.
Интерес российских туристов к Японии и Кубе вырос в девять раз в этом году
  • Gettyimages.ru
  • © Jasmine Stephenson

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.

Так, количество отельных заказов на отдых в Японии и на Кубе за год увеличилось в девять раз. Также российские туристы стали в пять раз чаще бронировать гостиницы в Сингапуре.

Осенью возросло количество бронирований в Катар — в три раза, в Южную Корею — в 2,5 раза, в Перу и Вьетнам — в два раза.

Увеличилась доля бронирований в Малайзии (+80%), на Филиппинах (+67%) и в Черногории (+66%).

Ранее управляющий директор туроператора Let’s Fly (входит в группу компаний «Слетать.ру») Любовь Воронина в беседе с НСН рассказала о направлениях, которые выбирали российские туристы для путешествий на ноябрьские праздники в 2023 году.

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