«Известия»: в 2023 году самые высокие зарплаты предлагали в IT

Согласно исследованиям аналитиков hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, в 2023 году в категории высшего и среднего менеджмента работодатели были готовы платить больше всего представителям IT-сферы.

Об этом пишут «Известия».

По данным газеты, анализ проводился среди более 10 млн вакансий.

Отмечается, что на первом месте оказалась должность руководителя группы разработки. Согласно исследованию, медиана предлагаемых зарплат в этих вакансиях составила 193 500 рублей.

На втором месте расположилась вакансия директора по информационным технологиям (CIO) с медианной заработной платой в размере 151 400 рублей.

Третье и четвёртое места разделили коммерческий директор (CCO) и финансовый директор (CFO). По данным издания, в обоих случаях речь идёт о доходе в 151 400 рублей.

Ранее сообщалось, что в России количество сотрудников крупных и средних организаций, которые брали отпуск без сохранения заработной платы, в июле — сентябре текущего года достигло 3,44 млн.

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