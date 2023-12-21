«Известия»: в 2023 году самые высокие зарплаты предлагали в IT
- РИА Новости
Об этом пишут «Известия».
По данным газеты, анализ проводился среди более 10 млн вакансий.
Отмечается, что на первом месте оказалась должность руководителя группы разработки. Согласно исследованию, медиана предлагаемых зарплат в этих вакансиях составила 193 500 рублей.
На втором месте расположилась вакансия директора по информационным технологиям (CIO) с медианной заработной платой в размере 151 400 рублей.
Третье и четвёртое места разделили коммерческий директор (CCO) и финансовый директор (CFO). По данным издания, в обоих случаях речь идёт о доходе в 151 400 рублей.
Ранее сообщалось, что в России количество сотрудников крупных и средних организаций, которые брали отпуск без сохранения заработной платы, в июле — сентябре текущего года достигло 3,44 млн.
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