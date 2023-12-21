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В ближайшие годы ВМФ России передадут три ракетоносца класса «Борей-А»

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В ближайшие годы состав Военно-морского флота (ВМФ) России пополнят три стратегических ракетоносца класса «Борей-А». Об этом заявил генеральный директор Северного машиностроительного предприятия («Севмаш») Михаил Будниченко.

«В ближайшие годы в рамках государственной программы вооружения со стапелей предприятия должны быть спущены на воду и переданы Военно-морскому флоту ещё три стратегических ракетоносца класса «Борей-А», — приводит ТАСС его слова.

Будниченко подчеркнул, что «Севмаш» также строит пять подводных лодок класса «Ясень-М».

Ранее президент России Владимир Путин посетил 11 декабря завод «Севмаш» в Северодвинске, где осмотрел фрегат «Адмирал Касатонов».

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