Путин осмотрел фрегат «Адмирал Касатонов» на заводе «Севмаш» в Северодвинске
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Корабль предназначен для ведения боевых действий и выполнения боевых задач в океанской, дальней и ближней морских зонах.
«С такими моряками, с такими кораблями и с таким оружием Россия будет чувствовать себя в безопасности», — заявил Путин на кадрах видеозаписи, опубликованной пресс-службой Кремля.
Ранее глава государства заявил, что Военно-морской флот России в ближайшие годы получит на вооружение ещё три ракетоносца класса «Борей-А».