Путин осмотрел фрегат «Адмирал Касатонов» на заводе «Севмаш» в Северодвинске

Президент России Владимир Путин посетил 11 декабря завод «Севмаш» в Северодвинске, где осмотрел фрегат «Адмирал Касатонов».

Корабль предназначен для ведения боевых действий и выполнения боевых задач в океанской, дальней и ближней морских зонах.

«С такими моряками, с такими кораблями и с таким оружием Россия будет чувствовать себя в безопасности», — заявил Путин на кадрах видеозаписи, опубликованной пресс-службой Кремля.

Ранее глава государства заявил, что Военно-морской флот России в ближайшие годы получит на вооружение ещё три ракетоносца класса «Борей-А».