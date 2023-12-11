RT в Telegram
Подпишись

Путин осмотрел фрегат «Адмирал Касатонов» на заводе «Севмаш» в Северодвинске

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин посетил 11 декабря завод «Севмаш» в Северодвинске, где осмотрел фрегат «Адмирал Касатонов».
Путин осмотрел фрегат «Адмирал Касатонов» на заводе «Севмаш» в Северодвинске
  • Gettyimages.ru

Корабль предназначен для ведения боевых действий и выполнения боевых задач в океанской, дальней и ближней морских зонах.

«С такими моряками, с такими кораблями и с таким оружием Россия будет чувствовать себя в безопасности», — заявил Путин на кадрах видеозаписи, опубликованной пресс-службой Кремля.

Ранее глава государства заявил, что Военно-морской флот России в ближайшие годы получит на вооружение ещё три ракетоносца класса «Борей-А».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить